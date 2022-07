Sreda, 6. julija 2022

V nižinskem pasu in na obali bo pretežno jasno vreme, v hribovitem svetu se bo popoldne razvila kopasta oblačnost tudi s kakšno ploho. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. V večernih urah bo lahko več oblačnosti.

Precej jasno bo, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA