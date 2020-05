Sreda, 6. maja 2020

Prevladovala bo spremenljiva oblačnost nato se bo razjasnilo; bo sicer možna povečana oblačnost in tudi kakšna posamezna ploha v predalpskem pasu, zlasti proti Venetu. V nižinskem pasu bo pihala zmerna burja, ki bo prehodno okrepljene jakosti na obali; popoldne pa bo predvsem na zahodni obali zapihal zmorec.

Pretežno jasno bo, le dopoldne bo ponekod na jugu še nekaj oblačnosti. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo čez dan slabela.

Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do okoli 12, najvišje dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER