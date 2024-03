Sreda, 6. marca 2024

Ciklon z vremensko fronto se je umaknil na jug Balkana, nad našimi kraji je prehodno šibko območje visokega zračnega tlaka. Nad nami se zadržuje razmeroma vlažen in topel zrak.

Pretežno oblačno bo. Že ponoči se bodo na obalnem območju pojavljale zmerne padavine, v nižinskem pasu in v hribih pa lahko bolj znatne; lahko obilnejše v Predalpah. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1000-1400 m, krajevno lahko nižje. Več novega snega bo lahko zapadlo nad okoli 1600-1800 m. Od popoldneva je napoved še negotova, možna bodo suha obdobja brez padavin, zlasti v nižinskem pasu in na obali. Zvečer pa bodo ponovno možne nove padavine.

Na vzhodu bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. Drugod bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, deloma plohami. Ponekod bo popoldne zapihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne od 8 do 14, v Zgornjesavski dolini okoli 4 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.