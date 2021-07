Povsod po deželi bo sončno vreme in pihali bodo krajevni vetrovi. Po nižinah bo popoldne vroče in soparno.

Danes bo večinoma jasno. Čez dan bo ponekod v notranjosti Slovenije pihal jugovzhodni veter, na Primorskem pa jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah ter ponekod na Notranjskem okoli 11, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER