V hribih bo spremenljivo, drugod pa pretežno oblačno. Verjetne bodo krajevne plohe. Ob obali bo jasno in zapihal bo zmorec.

Jutri se bo nadaljevalo nestanovitno vreme. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte.

V ponedeljek bo vremenski vpliv na počutje zmerno obremenilen. V torek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden.