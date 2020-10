Sreda, 7. oktobra 2020

Ponoči in zgodaj zjutraj bo deževalo, tekom dopoldneva so bo vreme izboljšalo. V nižinskem pasu in na obali bo pihala zmerna burja.

Zjutraj in dopoldne bo oblačno in deževno. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1500 m. Zapihal bo severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Popoldne bodo padavine od zahoda oslabele in ponehale, postopno se bo jasnilo.

Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 19 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER