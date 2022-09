Sreda, 7. septembra 2022

Nad Atlantikom in Britanskim otočjem je ciklon. Prva vremenska fronta potuje čez severozahodno Evropo proti Baltiku, druga ji tesno sledi. Naši kraji so na robu območja visokega zračnega tlaka, s središčem nad Skandinavijo. Od zahoda priteka k nam razmeroma suh in topel zrak.

Povsod po deželi bo prisotna spremenljiva oblačnost. Predvsem od popoldneva bodo zlasti v hribih in v ravninskem pasu možne občasne krajevne plohe in kakšna nevihta. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Jutri bo sprva precej jasno, dopoldne bo po nekaterih kotlinah lahko nekaj megle. Popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo manj verjetne na jugovzhodu.

