Sreda, 8. decembra 2021

Dopoldne bo vreme spremenljivo do pretežno oblačno. Od popoldneva se bo oblačnost gostila, začelo bo deževati; v hribovitem svetu pa bo močno snežilo do dna dolin (okoli 300 m). V Julijskih Predalpah do okoli 500 m. Zvečer bo na severnem Jadranu pihal okrepljen jugo.

Jutri se bo po jasnem in ponekod meglenem jutru čez dan od zahoda pooblačilo. Popoldne bodo v zahodni polovici Slovenije že manjše padavine, ki se bodo zvečer in v noči na četrtek okrepile in razširile na vso državo. Ob morju bo prehodno zapihal okrepljen jugo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER