Sreda, 8. februarja 2023

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam razmeroma hladen in suh zrak.

Povsod po deželi bo prevladovalo lepo jasno vreme. V nižinskem in vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja, ki pa bo okrepljene jakosti na obali, zlasti v Trstu in na Kraški planoti. Še bo mrzlo, predvsem dopoldne.

Sprva bo še precej jasno, čez dan pa se bo oblačnost od vzhoda postopno povečala. Le na Primorskem bo ostalo pretežno jasno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od -12 do -6, na Goriškem in ob morju malo pod 0, najvišje dnevne okoli 0, na Primorskem do 7 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA