Sreda, 8. januarja 2020

Nad severno in severozahodno Evropo je ciklon, drugod pa obsežno območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje v višinah od severovzhoda doteka nekoliko hladnejši in prehodno bolj vlažen zrak.

Pretežno jasno vreme bo. Dopoldne bo na obali in na vzhodnem pasu pihala zmerna burja. Po kotlinah se bo zlasti od večernih ur pojavljala temperaturna inverzija. V nižinskem pasu se bodo ponoči temperature spustile pod ledišče. Ničta izoterma se bo dopoldne dvignila do 2000 m, zvečer pa kar do 3000 m.

Pretežno jasno bo. Dopoldne bo po nekaterih kotlinah megla, ponekod ob meji s Hrvaško pa nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo čez dan ponehala.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER