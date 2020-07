Dopoldne bo na vseh območjih prevladovalo jasno vreme, čez dan pa zmerno oblačno. Le v predalpskem pasu bo več spremenljive oblačnosti. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi, postopoma bo topleje.

Danes bo pretežno jasno.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 25 do 29 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER