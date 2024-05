Sreda, 8. maja 2024

V hribih bo spremenljivo do oblačno vreme, ob morju in po nižinah bo rahlo oblačno. Popoldne bodo padavine obilnejše, pričakovane so plohe in nevihte po celi deželi. Ob morju in na vzhodnem predelu dežele bo zvečer začela pihati zmerna burja, ki se bo ponoči okrepila.

Jutri bo spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Zapihal bo severovzhodnik, zvečer na Primorskem šibka do zmerna burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.