Sreda, 8. maja 2024

V hribovitem svetu bo prevladovalo spremenljivo vreme; v nižinskem pasu in na obali pa v glavnem le rahlo oblačno. Popoldne bodo predvsem v hribovitem svetu možne plohe in posamezne nevihte. Zvečer bo na obali in na vzhodnem pasu zapihala zmerna burja. Ponoči bo severovzhodnik lahko okrepljene jakosti.

Danes bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Popoldne bo zapihal severovzhodni veter, zvečer na Primorskem šibka do zmerna burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.