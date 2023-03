Sreda, 8. marca 2023

Povsod bo prevladovalo bolj oblačno vreme. V notranjosti hribovitega sveta se bo oblačnost lahko prehodno trgala tudi z možnimi delnimi razjasnitvami. Možne bodo tudi občasne rahle padavine zlasti na vzhodu v zgornji ravnini, v predalpskem pasu in na Kraški planoti. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1000-1200 m. V nižinskem pasu se bodo predvsem ponoči pojavljale meglice. Na obalnem območju bo lahko zapihal rahel do zmeren jugozahodnik.

Na zahodu bo večinoma oblačno, predvsem v hribovitih krajih bo občasno rahlo deževalo. Drugod bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Pihal bo jugozahodnik.

Jutranje temperature bodo od -1 do 5, na Primorskem okoli 7, najvišje dnevne od 11 do 15, v alpskih dolinah okoli 8 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA