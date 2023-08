Sreda, 9. avgusta 2023

Nad zahodnim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka, nad severno Evropo pa izrazito ciklonsko območje. Z zahodnikom k nam priteka postopno bolj topel in razmeroma suh zrak.

Prevladovalo bo spremenljivo vreme. V hribovitem svetu bo pretežno oblačno vreme; v nižinskem pasu in na obali pa delno oblačno. V hribih bo občasno možen kratkotrajen dež. Padavine bodo rahle in možne že dopoldne. V večernih urah bo kakšna ploha možna tudi drugod. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo delno jasno, več sonca bo v južni Sloveniji. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici države krajevne plohe in nevihte.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 20 do 25, na jugu do 27 stopinj C. Krajevne plohe se bodo ponekod pojavljale tudi ponoči.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA