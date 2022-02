Sreda, 9. februarja 2022

Nad zahodno in srednjo Evropo ter nad zahodnim in osrednjim Sredozemljem in Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. Topla fronta potuje preko srednje Evrope proti vzhodu. K nam od severozahoda doteka toplejši in razmeroma suh zrak.

Prevladovalo bo pretežno jasno in stanovitno vreme. V spodnjih plasteh ozračja se bo pojavljala izrazita temperaturna inverzija. Ničta izoterma bo visoko na nadmorski višini okoli 3200 m.

Pretežno jasno bo.

Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -2, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 9 do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER