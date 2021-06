Sreda, 9. junija 2021

Nad zahodno Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. Z vzhodnikom k nam priteka prehodno nekoliko manj vlažen zrak.

Po nižinah in na obali bo prevladovala rahla oblačnost. Popoldne se bo v hribih pojavljala spremenljiva oblačnost in možne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo verjetno širile tudi ponekod po nižinah in proti obali.

Večinoma bo sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh ali neviht.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER