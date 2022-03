Prevladovala bo zmerna oblačnost. V nižinskem pasu bodo najvišje dnevne temperature nekoliko porasle. Na obalnem območju bo zjutraj sprva pihal burin, nato pa šibki krajevni vetrovi.

Danes bo pretežno jasno, ponekod v vzhodni Sloveniji občasno zmerno oblačno.

Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -3, ob morju okoli 0, najvišje dnevne od 9 do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER