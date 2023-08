Torek, 1. avgusta 2023

Spremenljivo oblačno bo z več sonca ob morju in po nižinah. Dopoldne bodo možne plohe ali nevihte v gorah in po nižinah. Popoldne se bodo plohe in nevihte razširile tudi do obale. Zvečer bo ob morju pihala zmerna burja.

Danes bo povečini deloma sončno, pihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severu začele pojavljati plohe in nevihte, ki se bodo zvečer razširile nad vso Slovenijo. Možne bodo tudi močnejše nevihte, zapihal bo okrepljen severnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne na severozahodu okoli 24, drugod od 26 do 31 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA