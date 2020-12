Torek, 1. decembra 2020

Dopoldne bo jasno, v hribovitem svetu in v nižinskem pasu bo zmrzovalo; popoldne bo zmerno oblačno. Ob morju bo sprva pihala zmerna burja, ki se bo zvečer krepila.

Danes bo na Primorskem precej jasno, v notranjosti pa se bo postopno pooblačilo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah nekaj megle. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki se bo zvečer nekoliko okrepila.

Jutranje temperature bodo od -7 do -2, ob morju okoli 0, najvišje dnevne malo nad 0, na Primorskem do 9 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER