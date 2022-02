Torek, 1. februarja 2022

Prevladovala bo rahla oblačnost. V hribih bo pihal zmeren severni veter, lahko okrepljene jakosti v visokogorju. V nižinskem pasu in na obali bodo vetrovi šibki in dnevne temperature sorazmerno visoke. Zvečer se bo oblačnost gostila in v noči na sredo bo v hribih nad 500 m možen rahel sneg, zlasti na meji z Avstrijo.

Danes bo deloma jasno z zmerno oblačnostjo, na vzhodu sprva še pretežno oblačno, možna bo kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter severnih smeri.

Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 8, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER