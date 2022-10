Nad južno in srednjo Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. V višinah se nad našimi kraji zadržuje zelo topel in suh zrak.

Danes se bo nadaljevalo jasno vreme. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla, lahko bo nastala tudi ob morju. Čez dan bo zapihal jugozahodnik. Za ta čas bo zelo toplo. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho. Nekoliko hladneje bo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA