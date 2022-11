Torek, 1. novembra 2022

Nad južno in srednjo Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. V višinah se nad našimi kraji zadržuje zelo topel in suh zrak.

Dopoldne bo pretežno jasno, v višjih legah bo nebo rahlo pooblačeno. Popoldne in proti večeru se bo po vsej deželi pooblačilo in pojavljala se bo megla. Zapihalo bo iz jugozahoda.

Še pretežno jasno bo, predvsem po nižinah osrednje in jugovzhodne Slovenije bo do dopoldneva megla. Popoldne se bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije pooblačilo. Zapihal bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 18 do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA