Torek, 1. oktobra 2019

Danes bo pretežno oblačno s padavinami. Ob morju bo čez dan zapihal zmeren jugo. Občasno se bo razjasnilo. Zvečer se bo v nižinah pojavljala megla.

Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo v vzhodni in osrednji Sloveniji delno zjasnilo. V hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, zvečer ob morju jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem in v vzhodni Sloveniji do 24 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER