Torek, 1. septembra 2020

Nad severnim Sredozemljem se poglablja ciklonsko območje. Izrazita vremenska fronta se razteza od Baltika preko srednje Evrope in vzhodnih Alp do zahodnega Sredozemlja. Z vzhodnikom k nam v spodnjih plasteh ozračja doteka dokaj vlažen zrak.

Dopoldne bo še prevladovalo nestanovitno vreme, padavine bodo sprva zajele vzhodni del dežele, nato pa segale vse do obale. Občasno se bo razjasnilo. Popoldne bo deževalo tudi v hribih, pričakovane so kratkotrajne nevihte, ki bodo proti večeru zajele celo deželo. Ob obali bo čez dan pihal zmerni veter s severa.

Dopoldne bo dež ponehal, od zahoda se bo delno zjasnilo. Popoldne bo deloma sončno, nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER