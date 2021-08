Nad Alpami in zahodnim Balkanom je območje visokega zračnega tlaka. V spodnjih plasteh ozračja priteka nad naše kraje od jugovzhoda razmeroma vlažen zrak.

V nižinah in ob obali bo sprva jasno. V popoldanskih urah se bo pooblačilo in možne bodo krajevne nevihte. Zapihal bo zmorec in temperature se bodo postopoma višale.

Danes bo pretežno jasno. Popoldanske nevihte bodo malo verjetne.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER