Torek, 10. decembra 2019

Povsod po deželi bo prevladovalo jasno vreme, ozračje bo suho. V visokogorju bo pihal okrepljen severni do severo-vzhodni veter, ki bo po nižinah zmerne jakosti. Na obalnem območju bo pihala okrepljena burja.

Danes zjutraj se bo razjasnilo, po nekaterih nižinah bo lahko nastala megla. Le na jugovzhodu se bo oblačnost zadržala še dopoldne. Zapihal bo šibak do zmeren veter severnih smeri, burja na Primorskem bo zjutraj slabela, popoldne pa se spet krepila.

Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER