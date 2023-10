Torek, 10. oktobra 2023

Nad jugozahodno Evropo vztraja območje visokega zračnega tlaka. Ciklonsko območje s šibko vremensko fronto se severno od nas pomika proti jugovzhodu. Z zahodnimi vetrovi v višinah k nam doteka dokaj topel in občasno bolj vlažen zrak.

Nebo bo jasno do rahlo pooblačeno. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Temperatura bo izrazito nad dolgoletnim povprečjem za ta čas.

Danes bo delno jasno, del dopoldneva bo ponekod po nižinah megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju do 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA