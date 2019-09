Rahlo pooblačeno bo, predvsem v gorah, kjer bo popoldne možna nizka oblačnost. Ob obali bo pihala zmerna burja. Temperature se bodo zvišale.

Danes bo sončno. Dopoldne bo po nižinah v notranjosti Slovenije megla. Zvečer bo na Primorskem zapihala šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER