Torek, 11. aprila 2023

Višinsko jedro hladnega zraka se je pomaknilo nad južno Italijo in južni Balkan. Od severovzhoda priteka k nam malo toplejši in bolj suh zrak.

Pojavljala se bo spremenljiva oblačnost.

Zmerno do pretežno oblačno bo, največ sonca bo na Primorskem. Zvečer bo ponekod v severnih krajih rahlo deževalo.

Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 2, na Primorskem do 6, najvišje dnevne od 13 do 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA