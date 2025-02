Prevladovalo bo oblačno vreme. Dopoldne bo ponekod po deželi, še zlasti po nižinah predvidena megla. Od večera bo v zahodnem predelu dežele začelo rahlo deževati.

Oblačno bo in večinoma suho. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 2, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 3 do 7, na Primorskem okoli 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.