Torek, 11. januarja 2022

Nad južnim Sredozemljem je ciklon, nad Alpami in srednjo Evropo pa območje visokega zračnega tlaka, ki sega tudi proti Skandinaviji in Pirenejskemu polotoku. Nad naše kraje doteka razmeroma hladen in postopno bolj suh zrak.

Prevladovalo bo jasno vreme, dopoldne bodo možne meglice na Trbiškem. Pihal bo zmeren severovzhodnik, ki bo okrepljen v višjih legah. Ob morju in na vzhodu dežele bo pihala zmerna burja, ki bo močnejša na Krasu in v Trstu. Zvečer bodo možni sunki do okoli 100 km na uro.

Pretežno jasno bo. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ki bo popoldne slabela, ponekod v notranjosti pa bo pihal severovzhodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -1, na Primorskem od 1 do 5, najvišje dnevne od -1 do 4, na Primorskem do 9 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER