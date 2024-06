Vreme bo nestanovitno; v hribih bo povsem oblačno, drugod pa delno oblačno. Še bodo verjetne plohe in nevihte z zmernimi do bolj znatnimi padavinami.

Danes bo oblačno s pogostimi padavinami. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 19, najvišje dnevne od 15 do 22, na Primorskem do 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.