Vreme bo negotovo s spremenljivo oblačnostjo in občasnim razpršenim dežjem, ki bo večinoma šibek, bolj verjeten od popoldneva do večera. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1400-1600 m.

Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v hribovitih krajih na zahodu in jugu bodo možne krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, na severu okoli 2, najvišje dnevne od 12 do 18 stopinj C.