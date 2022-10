Torek, 11. oktobra 2022

Nad vzhodno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad osrednjim Sredozemljem pa plitvo ciklonsko območje. S šibkim vetrom južnih smeri doteka k nam v višinah občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Povsod po deželi bo prevladovala spremenljiva oblačnost; več sonca bo proti obali, kjer bo pihal burin; nekaj več oblačnosti bo popoldne v hribovitem svetu, možna bo tudi kakšna kratkotrajna ploha. Še bo sorazmerno toplo za ta čas.

Danes bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo zjutraj zapihala šibka burja.

Jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju 14, najvišje dnevne od 17 do 21, na Primorskem do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA