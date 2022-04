Torek, 12. aprila 2022

V glavnem bo le zmerno oblačno vreme zaradi visokih in tankih koprenastih oblakov. Predvsem v Predalpah se bo krajevno delno pooblačilo, pojavljala se bo lahko srednja ali nizka oblačnost. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi, nekoliko topleje bo. V visokogorju se bo izrazito ogrelo in ničla se bo dvignila nad 3000 m.

Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Pihal bo jugozahodni veter.

Jutranje temperature bodo od -3 do 3, ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER