Torek, 12. decembra 2023

Nad zahodno in srednjo Evropo je ciklonsko območje z vremensko fronto, ki se nahaja v bližini Alp. Nad naše kraje z zahodnimi vetrovi doteka občasno bolj vlažen in razmeroma topel zrak.

Dopoldne bodo možne krajevne megle in nizka oblačnost, še posebno na nižinskem pasu. V hribih bo prisotna toplotna inverzija. Dopoldne bo nestanovitno in spremenljivo oblačno vreme; oblačnost bo gostejša na obali. Čez dan bo oblačno, na obali in v vzhodnih predelih bodo možne rahle padavine. Napoved je delno negotova.

Dopoldne bo v višjih legah še sončno, po nižinah pa megleno. Popoldne se bo od zahoda oblačilo. Zvečer bo v zahodnih krajih začelo rahlo deževati.

Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, v južni Sloveniji od 9 do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA