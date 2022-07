Torek, 12. julija 2022

Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Od severozahoda priteka proti Alpam razmeroma hladen in občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo v glavnem jasno vreme, drugod bo popoldne le zmerno oblačno. V hribovitem svetu bo v popoldanskem času možna kakšna krajevna ploha. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Ponoči in zjutraj bo v Trstu pihala šibka burja.

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bo v notranjosti nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo severovzhodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 16, najvišje dnevne od 23 do 26, na Primorskem do 30 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA