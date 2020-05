Pretežno oblačno bo tudi s padavinami. Predvsem v nižinskem pasu in na obali bo verjetna kakšna nevihta. Zapihala bo zmerna do okrepljena burja.

Oblačno in deževno bo, le na severovzhodu bo popoldne že povečini brez padavin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Popoldanske temperature bodo od 6 do 11, na Goriškem in ob morju od 15 do 19 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER