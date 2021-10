Torek, 12. oktobra 2021

V glavnem bo prevladovala spremenljiva oblačnost, prisotni bodo tudi srednji in visoki oblaki, zlasti sredi dneva. V hribovitem svetu bo lahko pretežno oblačno vreme. Na obalnem območju bo dopoldne pihal burin, popoldne pa morski veter.

Sprva bo večinoma oblačno. Popoldne se bo oblačnost trgala, možna bo kakšna kratkotrajna ploha.

Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do okoli 8, najvišje dnevne od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER