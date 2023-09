Torek, 12. septembra 2023

Nad večjim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje v višinah z vetrom zahodnih smeri doteka topel in suh zrak.

Prevladovalo bo jasno do le rahlo oblačno vreme ob prisotnosti visoke in tanke koprenaste oblačnosti. Popoldne bo v hribovitem svetu nekaj več oblakov, zlasti v Karnijskih Alpah. V nižinskem pasu in v hribih bodo najvišje dnevne temperature še nad dolgoletnim povprečjem. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo pretežno jasno. Dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju do 17, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA