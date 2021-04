Torek, 13. aprila 2021

Ponoči in zjutraj bo oblačno z obilnimi padavinami, na obalnem območju in v nižinskem pasu bodo verjetne tudi nevihte. Meja sneženja bo na nadmorski višini okrog 300-400 m. Pihal bo okrepljen severni do severovzhodni veter. Popoldne bodo padavine slabele in tudi burja bo zmernejša.

Danes bo oblačno s padavinami. Ohladilo se bo, meja sneženja se bo v notranjosti Slovenije spustila do nadmorske višine okoli 500 m, zjutraj ob močnejših padavinah lahko ponekod tudi niže. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. Padavine bodo popoldne oslabele.

Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem okoli 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER