Prevladovalo bo zmerno oblačno vreme, več oblačnosti bo v drugem delu dneva zlasti na obali. Pojavljala se bo slana. Na obalnem področju bo pihala zmerna in precej mrzla burja.

Sprva bo še precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od juga naraščala. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od -5 do 0, na Primorskem od 1 do 6 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA