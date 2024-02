Torek, 13. februarja 2024

Obsežno ciklonsko območje nad večjim delom Evrope počasi slabi. Iznad severne Afrike se proti Iberskemu polotoku širi anticiklon. V višinah nad naše kraje s severnimi vetrovi doteka postopno bolj suh zrak.

Pretežno oblačno bo. Najnižje temperature se bodo nižale, najnižje pa višale do približno 15 stopinj C.

Dopoldne bo ponekod še oblačno ali megleno. Čez dan bo večinoma sončno.

Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, ob morju do 5, najvišje dnevne od 8 do 14, na Primorskem do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.