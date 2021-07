Torek, 13. julija 2021

Sprva bo rahlo pooblačeno z občasno spremenljivostjo, popoldne so predvidene krajevne nevihte in plohe še zlasti v Predalpah in Karnijskih Alpah, nato se bodo padavine razpršile do nižin. Pihal bo zmerni veter, ob morju pa veter z juga. Vroče in soparno bo, še zlasti po nižinah. Proti večeru so pričakovane močne nevihte z obilnimi nalivi.

Deloma bo sončno in vroče, ob morju se bo krepil jugo, drugod južni do jugozahodni veter. Proti večeru bo zahodno Slovenijo od zahoda dosegla vremenska fronta z nevihtami. Te se bodo postopoma razširile nad večji del države.

Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 28 do 35 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER