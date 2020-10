Jasno bo po celi deželi. Ozračje bo hladno.

V vzhodni polovici Slovenije bo pretežno oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo. Drugod bo delno jasno. Dopoldne bo po kotlinah osrednje Slovenije megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 7, v alpskih dolinah okoli -3, najvišje dnevne od 8 do 13, na Primorskem do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER