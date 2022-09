Torek, 13. septembra 2022

Nad Alpami in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. S severozahodnim vetrom v višinah k nam doteka postopno nekoliko toplejši in bolj suh zrak.

V glavnem bo prevladovala le rahla oblačnost, lahko bo tudi povsem jasno na obali in na Trbiškem. V Predalpah bo lahko nekaj spremenljive oblačnosti. Dopoldne bo sprva nekaj oblačnosti tudi v ravninskem pasu.

Danes bo precej jasno, v zahodnih krajih občasno zmerno oblačno. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter.

Jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA