Torek, 14. aprila 2020

Na obalnem območju bo zapihala okrepljena burja; v nižinskem pasu in v hribih bo pa zapihal severni veter. Ohladilo se bo.

Padavine bodo od severa zajele večji del Slovenije. Meja sneženja se bo ponekod v notranjosti lahko spustila do nižin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Sredi dneva bodo padavine povsod ponehale, najpozneje v južni Sloveniji. Popoldne se bo delno zjasnilo.

Jutranje temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 12, najvišje dnevne pa od 5 do 10, na Primorskem do 15 °C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER