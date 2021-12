Torek, 14. decembra 2021

Od jugozahoda sega čez Alpe in srednjo Evropo proti severovzhodu območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se iznad srednje Evrope umika proti jugovzhodu. S severnimi vetrovi v višinah k nam doteka razmeroma topel in postopno nekoliko bolj suh zrak.

Dopoldne bo pretežno jasno, popoldne pa le zmerno oblačno. V visokogorju bo pihal zmeren severni do severozahodni veter.

Na vzhodu bo pretežno oblačno, zjutraj bo možna kakšna dežna kaplja. Drugod bo delno jasno z nekaj koprenaste oblačnosti. Po nekaterih nižinah v notranjosti se bo večji del dneva zadrževala megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER