Torek, 14. januarja 2020

V hribovitem svetu bo lepo jasno do rahlo oblačno vreme. V nižinskem pasu in ob morju pa spremenljivo do oblačno. Stopnja vlažnosti bo višja in pojavljale se bodo meglice ali krajevna megla.

----------------- NAPOVED DANES – SLO -----------------

Danes bo na Primorskem in Notranjskem pretežno oblačno, drugod bo precej jasno. Zjutraj bo po nižinah nekaj megle. Čez dan bo začel pihati jugozahodni veter.

Jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 5 do 11 stopinj C.

---------------- NAPOVED JUTRI – OSMER ----------------

V hribovitem svetu bo zmerno oblačno, po nižinah in na obali bo verjetno več oblačnosti, možne bodo meglice ali megla, predvsem ponoči ali v jutranjih urah.

----------------- NAPOVED JUTRI – SLO -----------------

Jutri bo na Primorskem in Notranjskem ter v osrednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod bo razmeroma sončno. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER